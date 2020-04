मानसून को लेकर जारी हुआ अलर्ट, किसानों को मिली सबसे बड़ी राहत

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के बढ़ते खतरे के बीच मानसून ( Monsoon ) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से देशभर में मौसम लगातार बदल रहा है। कहीं बारिश तो कहीं बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने मानसून को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो इस बार मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है।

मानसून की इस भविष्यवाणी से सबसे ज्यादा राहत देश के अन्नादाताओं ( Farmer ) ने ली है। आईएमडी ने बुधवार को कहा कि कोविड -19 ( Covid-19 ) के कारण लॉकडाउन के बीच पीड़ित हो रहे किसानों के लिए ये खुशखबरी है।

