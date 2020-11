उत्तर भारत के तापमान में गिरावट जारी, दिल्ली में ठंड से लोग परेशान

नई दिल्ली। देश के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फवारी का सीधा असर उत्तर भारतीयों राज्यों में देखने को मिल रहा है। जहां उत्तर भारत में तापमान में गिरावट जारी है, वहीं दिल्ली एनसीआर के लोग अब ठंड से भी परेशानी महसूस करने लगे हैं। इसके साथ ही मंगलवार की सुबह एक्यूआई फिर बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई।

Delhi: Air Quality Index (AQI) is at 400 (very poor) in Patparganj area, as per Central Pollution Control Board data.



Mercury level also dips in the national capital, with an IMD forecast of 10° Celsius minimum & 25° Celsius maximum temperature for today. pic.twitter.com/gkRcCB9qWu