Coronavirus: स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई चिंता, कहा-देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बीते वर्ष से दोगुनी

नई दिल्ली। देश में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। रोजना लाखों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में दो हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

पिछले साल के मुकाबले ज्यादा भयावह

केंद्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा सचिव राजेश भूषण ने बताया कि स्थिति पिछले साल के मुकाबले ज्यादा भयावह है। भूषण के अनुसार बीते साल औसत सबसे ज्यादा मामले 94 हजार प्रतिदिन दर्ज किए गए थे। इस बार बीते 24 घंटों में 2,95,000 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि देश में 146 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट काफी अधिक है। यहां पर पॉजिटिविटी रेट 15 प्रतिशत से अधिक है, जो चिंता का विषय है।

There are 21,57,000 active cases in India currently i.e. twice the number of maximum active #COVID19 cases last year. More than 13 crore people have been vaccinated in the country so far including 30 lakh doses administered in the last 24 hours: Union Health Secy Rajesh Bhushan pic.twitter.com/iVt8bjZ3eO