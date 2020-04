स्वास्थ्य मंत्रालय का खुलासा: देश में तेजी से बढ़ सकती है कोरोना मरीजों की संख्या, सरकार तैयार

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( Health Ministry ) ने रविवार को कहा कि देश संक्रामक महामारी ( COVID-19 ) का सामना कर रहा है, इसके मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन सरकार इसके साथ ही कोरोना वायरस ( Coronavirus ) मामलों के प्रबंधन के लिए पूरी तरह तैयार है।

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ( Luv Agarwal, Joint Secretary, Health Department ) ने कहा कि यह एक महामारी है और संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है।

हमारा प्रयास तेजी से कदम उठाना है।

उन्होंने कहा कि देश में कुल 8356 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कम से कम 909 मामले सामने आए हैं और 34 लोगों की मौत हुई है।

अच्छी खबर यह है कि बीते 24 घंटें में कुल 74 लोग स्वस्थ हुए हैं और इस तरह से इस महामारी से कुल 716 लोग ठीक हो चुके हैं।

अब तक कुल 273 लोगों की जान चली गई। तैयारियों के बारे में, अग्रवाल ने कहा कि 29 मार्च को, हमारे पास 979 मामले सामने आए थे और इनमें से 20 प्रतिशत मामले क्रिटिकल थे और ऑक्सीजन की जरूरत थी।

उस समय 41,900 समर्पित बेड कुल 163 सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध थे।

चार अप्रैल को जब हमें 580 बेडों की आवश्यकता थी, हमारे पास 67,599 बेड थे। और नौ अप्रैल को, जब हमें 1100 बेडों की जरूरत थी तो हमारे पास देश में कुल 8,5000 बेड मौजूद थे।

It is a cause of concern for us too, so we need to make sure that we continue to follow our containment & social distancing measures like we are following today: Joint Secy, Health Ministry on being asked about resurgence in #COVID19 cases in last few days in China, Japan & Korea pic.twitter.com/NJ33iM0qCf