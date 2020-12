ED के नोटिस पर संजय राउत ने कहा - नेताओं के परिवार को निशाना बनाना गलत

नई दिल्ली। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पीएमसी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पत्नी वर्षा को नोटिस जारी करने के मुद्दे पर मीडिया के सामने आज सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार, एकनाथ खडसे और प्रताप सरनाइक को नोटिस मिल चुका है। अब मेरी पत्नी वर्षा को मिला है। इसलिए मेरे नाम की चर्चा इस मुद्दे पर हो रही है। ऐसा होना भी स्वभाविक है।

Targetting women of a household is an act of cowardice. We are not scared of anyone and will respond accordingly. ED needed some papers and we have submitted them in time: Shiv Sena MP Sanjay Raut https://t.co/HmYP2Fua9Y