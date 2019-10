अवंतीपोरा में भारतीय सेना ने मार गिराया एक आतंकी, तड़के से ही चल रहा था एनकाउंटर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की तरफ से शांति के माहौल को खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। घाटी से लेकर हिंदुस्तान के शहरी इलाकों तक में हमले करने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन भारतीय सुरक्षाबल आतंकी साजिशों को नाकाम करते जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार तड़के घाटी के अवंतीपोरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी को मौत की नींद सुला दिया गया है।

आतंकी के पास से भारी मात्रा में मिला गोला-बारूद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अवंतीपोरा के बाहरी इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी मारा जा चुका है। खबर लिखे जाने तक इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुआ है।

Kashmir Zone Police: Encounter took place at the outskirts of Awantipora town. One terrorist killed. Arms and ammunition recovered. Identity and affiliation being ascertained. Search continues. #JammuAndKashmir