हमारा विरोध पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा: भाकियू

नई दिल्ली। किसानों के आज के पूर्ण बंद के दौरान भारतीय किसान यूनियन का बड़ा बयान सामने आया है। यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि उनका बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। अगर कोई व्यक्ति उनके बंद के दौरान फंस जाता है और खाने-पीने की तकलीफ होती है तो उन्हें फल और पानी की व्यवस्था उनकी ओर से दी जाएगी। आपको बता दें कि आज कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का पूरे देश में बंद का ऐलान हो चुका है। इस एक दिन के बंद को सभी संगठनों की ओर से समर्थन मिला हुआ है।

Our protest will be completely peaceful. If someone gets stuck for 2-3 hours in a Bandh called by us, we provide them with water and fruits. Ours is a different concept: Rakesh Tikait, Spokesperson, Bharatiya Kisan Union