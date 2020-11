पाकिस्तान ने सुंदरबनी सेक्टर में किया सीजफायर का उल्लंघन, 2 जवान शहीद

नई दिल्ली। भारत से एलओसी पर मात खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। पाक सेना ने शुक्रवार को एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन करते हुए नियंत्रण रेखा क्षेत्र में बेवजह फायरिंग की। पाक सेना ने आज जम्मू.कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में संघर्ष विराम उल्लंघन किया। भारतीय सेना के पीआरओ ने एक बयान जारी कर बताया है कि एलओसी पर फायरिंग की इस घटना में भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए। इस घटना में भारतीय सेना के नायक प्रेम बहादुर खत्री और राइफलमैन सुखबीर सिंह पहले गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन बाद में दोनों ने गंभीर घाव के कारण दम तोड़ दिया।

Pakistan Army resorted to ceasefire violation in Sunderbani Sector, Rajouri district, #JammuAndKashmir today. Two Jawans of Indian Army - Naik Prem Bahadur Khatri and Rifleman Sukhbir Singh - got critically injured and later succumbed to injuries: PRO Defence, Jammu pic.twitter.com/u0j0kRYhkj