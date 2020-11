हैदराबाद में निजी स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ सड़कों पर उतरे अभिभावक, कहा - नहीं करने देंगे मनमानी

नई दिल्ली। एक तरफ देशभर में कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है तो दूसरी तरफ संकट की इस घड़ी में हैदराबाद के छात्रों के अभिभावक निजी स्कूल प्रबंधन के मनमाने रवैये के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर शनिवार को हैदराबाद स्कूल पैरेंट्स एसोसिएशन ( HSPA ) से जुड़े अभिभावक स्कूल संचालकों द्वारा फीस के नाम पर लूट का विरोध करते हुए सड़कों पर उतरे और फीस में कटौती की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

Hyderabad: Hyderabad School Parents’ Association (HSPA) stages demonstration for fee reduction.



"Schools want us to pay the fees when we aren't availing all the services being charged for. Many parents have lost their jobs. Schools should be understanding," says a parent.