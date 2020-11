बाला साहेब ठाकरे को श्रद्घांजलि देने शिवाजी पार्क में सुबह से जुटनी शुरू हुई भीड़

नई दिल्ली। आज यानी 17 नवंबर को 2012 को मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित बाला साहेब ठाकरे मेमोरियल में मुंबईकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। वास्तव में आज शिव सेना के फाउंडर की 8वीं पुण्यतिथि है। उनकी बनाई हुई पार्टी आज मुंबई की सत्ता में है और उनका बेटा उद्घव ठाकरे मुंबई के सीएम हैं। आज ही के दिन 2012 में उनकी मौत हो गई थी। जिसकी वजह से बाला साहेब के समर्थकों का हर साल यहां पर जुटना शुरू हो जाता है। सिर्फ मुंबई से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं।

Maharashtra: People begin to arrive at #BalasahebThackeray Memorial, Shivaji Park in Mumbai to pay tribute to the Shiv Sena founder, on his death anniversary today. pic.twitter.com/kvH04meCKP