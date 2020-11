Delhi NCR के लोगों को नहीं मिली प्रदूषण से राहत, एक्यूआई बहुत खराब

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली व आसपास के इलाकों में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद वायू प्रदूषण का स्तर कम नहीं हुआ। शनिवार को लोगों ने दिल्ली एनसीआर में खूब पटाखे जलाए। इसका सीधा असर यह रहा कि आज भी दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की छाई हुई है। ग्रेटर कैलाश, आईटीओ, आनंद विहार और गोविंद पुरी में प्रदूषण का स्तर आज भी बहुत खराब है। वायू गुणवत्ता में गिरावट से लोगों की परेशानी पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि, रविवार की सुबह हवा चलने कुछ राहत मिली है।

Delhi: Air quality deteriorates in the national capital; visuals from ITO area where Air Quality Index (AQI) stands at 461, according to Delhi Pollution Control Committee (DPCC) data. pic.twitter.com/uuCU790D5K