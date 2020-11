लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं से जुडऩे का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। फिर चाहे वो कोई चुनावी रैली या फिर किसी भी विश्वविद्यालय का दिक्षांत समारोह या फिर स्थापना समारोह। ऐसास ही एक और मौका पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ लगा है। इस बार वो लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजकर 30 मिनट पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से युवाओं को संबोधित करेंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी है।

At 5:30 PM this evening, will be addressing the Centennial Foundation Day of the University of Lucknow. The University is a reputed centre of learning and its students have gone on to excel in a wide range of areas. Do join the LIVE programme.