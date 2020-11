Bihar Election: PM Modi ने की मतदान की अपील, जानें क्यों दुल्हन की तरह सजाए गए ये पोलिंग बूथ

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Election ) के तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 15 जिलों की 78 सीटों पर हो रहे मतदान के लिए 1204 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जिनमें 110 महिला शामिल हैं। इस चरण में नीतीश सरकार के 12 मंत्रियों की साख दांव पर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहारवासियों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है।

I request all voters to participate in this festival of democracy in large numbers and set a new voting record. However, it is necessary to wear masks and maintain social distancing: PM Narendra Modi #BiharElections2020 pic.twitter.com/R74tzrIu34