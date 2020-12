साल के आखिरी Mann Ki Baat में पीएम मोदी कर सकते हैं खेती-किसानी की बात, किसान ताली-थाली बजा जताएंगे विरोध

नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के आखिरी मन की बात ( Mann Ki Baat ) करेंगे। देश के लोकप्रिय कार्यक्रम में पीएम मोदी खेती-किसानी पर बात विचार सभी से साझा कर सकते हैं। पीएम सुबह 11 बजे देश को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी से इसे प्रसारित किया जाएगा।

Prime Minister Narendra Modi to address the nation through his radio programme 'Mann Ki Baat' at 11 am today.



