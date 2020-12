Navy Day पर पीएम मोदी ने दी नौसैनिकों को बधाई, साहसिक यात्रा की तारीफ की

नई दिल्ली। आज नौसेना दिवस है। हर साल 4 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश के सभी नौसैनिकों और उनके परिजनों को इस दिवस की बधाई दी है। उन्होंने नौसैनिकों के बेहतर कल की शुभकामना की है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारतीय नौसेना निडर होकर हमारे तटों की रक्षा करती है और जरूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती है। नौसेना की साहसिक यात्रा सदियों से भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा भी याद दिलाती है।

#NavyDay greetings to all our valorous navy personnel and their families. The Indian navy fearlessly protects our coasts and also renders humanitarian assistance in times of need. We also remember India’s rich maritime tradition over centuries: Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/hBFU5vG4ol