PM Modi : कोरोना ने दी नई सीख, ग्लोबलाइजेशन के साथ आत्मनिर्भरता भी जरूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में बोल रहे हैं। उन्होंने पाठ्यक्रम समाप्त करने वाले युवा वैज्ञानिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन आईआईटी दिल्ली और तकनीक की दुनिया के लिए अहम है। आज के दिन ही महान वैज्ञानिक सीवी रमण का भी जन्म हुआ था। पांच दशक से ज्यादा समय में आईआईटी दिल्ली ने कई अहम पड़ाव तय किए हैं।

Union Education Minister Ramesh Pokhriyal also attends the event.