पीएम नरेंद्र मोदी ने ईडीएफसी के न्यू खुर्जा-न्यू भाऊपुर सेक्शन को किया राष्ट्र को समर्पित

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के न्यू खुर्जा-न्यू भाऊपुर सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन रेलवे को नई पहचान देने वाला है। आजादी के बाद का सबसे बड़ा आधुनिक रेलवे प्रोजेक्ट जमीनी रूप ले रहा है। इस नई मालगाड़ी में नए भारत की गर्जना सुनाई देगी। इस पूरे फ्रेट और सेंटर की टेक्नोलॉजी भारत में ही यहां के लोगों द्वारा तैयार की गई। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है। पिछले 6 साल में भारत में आधुनिक कनेक्टविटी के मोर्चे पर काम किया जा रहा है।

PM Narendra Modi dedicates New Khurja-New Bhaupur section of Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC) to the nation, through video conferencing.