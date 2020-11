PM Modi ने वडोदरा सड़क हादसे पर जताई गहरी संवेदना, कहा - दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ

नई दिल्ली। गुजरात के वडोदरा जिले के वाघोडिया क्रॉसिंग हाईवे पर बुधवार तड़केे दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर में 11 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर संवदेना जताई है। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम सब उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस दुर्घटना में खो दिया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दुर्घटना में घायल लोग जल्द ठीक हो जाएं। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी इस घटना के पीड़ितों की हर संभव सहायता प्रदान करने में जुटे हैं।

Saddened by the accident in Vadodara. My thoughts are with those who lost their loved ones. Praying that the injured recover soon. The administration is providing all possible assistance at the site of the accident: PM Narendra Modi



