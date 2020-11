PM Modi ने संसद सदस्यों के लिए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया, वर्षों से लंबित परियोजनाएं पूरी हुईं

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार की सुबह संसद सदस्यों के लिए दिल्ली के डॉ.बीडी मार्ग स्थित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी थी कि ये फ्लैट दिल्ली में डॉ. बीडी मार्ग पर स्थित हैं।

The long-pending issues since decades are resolved by looking for a solution and not by procrastinating it. Not only the MPs residences, but there were some other projects also that were pending since years: PM Narendra Modi https://t.co/RERsMWfACh pic.twitter.com/z9pXz1Dq8s