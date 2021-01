PM Modi ने किया प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन, कहा - आतंकवाद के खिलाफ India के रुख से दुनिया का साहस बढ़ा

नई दिल्ली। आज प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने सूरीनाम के राष्ट्रपति की भारत के प्रति स्नेह भाव की तारीफ की। पीएम ने कहा कि सूरीनाम के राष्ट्रपति का भाव दिल को छूने वाला है।

When India stood in the face of terrorism, world too got the courage to face this challenge. Today, India is using technology to end corruption. Money worth lakhs & crores are directly being credited to account of beneficiary: pm modi at 16th Pravasi Bharatiya Divas convention pic.twitter.com/inqPBH8yp1