PM मोदी ने लॉन्च की नई ऑटोमोबाइल स्क्रैप पॉलिसी, सरकार के साथ आम जनता को भी मिलेंगे ये फायदे

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने आज गुजरात में आयोजित एक इन्वेस्टर समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च की है। इस समिट में उनके साथ केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गड़करी तथा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अनफिट हो चुके वाहनों को सड़क से हटाने में यह नीति वैज्ञानिक तरीके से कार्य करेगी।

उन्होंने नई नीति की जानकारी देते हुए कि इससे आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूती और ग्रोथ मिलेगी। देश के युवाओं और स्टार्ट-अप्स को भी सरकार के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। पीएम मोदी ने कहाकि इस पॉलिसी के आने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्टार्टअप्स के लिए बिजनेस करने के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

Vehicle scrapping will help phase out unfit & polluting vehicles in an environment friendly manner. Our aim is to create a viable #circulareconomy & bring value for all stakeholders while being environmentally responsible.