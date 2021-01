पीएम मोदी ने अहमदाबाद और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, कहा - विकास को मिलेगा बल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह प्रांत गुजरात के दौरे के दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण और सूरत में मेट्रो के काम का शिलान्यास किया। इसी के साथ आज से अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है। इस चरण में अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक मेट्रो का काम होगा।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi performs 'Bhoomi Poojan' of Ahmedabad Metro Rail Project Phase-II and Surat Metro Rail Project via video conferencing. pic.twitter.com/bcm66aQSR6