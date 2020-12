पीएम मोदी ने रखी नई बिल्डिंग की आधारशिला, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया संसद भवन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने गुरुवार को नए संसद भवन ( New Parliament Building ) के निर्माण के लिए आधारशिला रखी। उन्होंने भूमि पूजन भी किया। यह भवन तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

