पीएम मोदी ने की COVID-19 टीकाकरण अभियान की समीक्षा, कहा- वैक्सीन की बर्बादी न करें

नई दिल्ली। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तेजी से टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। देश में कोविड वैक्सीन के उत्पादन बढ़ाने को लेकर भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना टीकों की उपलब्धता और इसके उत्पादन को बढ़ाने को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी को वैक्सीनेशन को लेकर जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसकी जानकारी दी गई।

यह भी पढ़ें :- ब्रिटेन में 12-15 साल के बच्चों को Pfizer की वैक्सीन लगाने की मंजूरी, एम्स डायरेक्टर बोले- भारत में भी लगाया जा सकेगा टीका

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने जानकारी देते हुए बताया है कि बैठक में अधिकारियों ने पीएम मोदी को विभिन्न वैक्सीन निर्माताओं द्वारा टीकों के उत्पादन में तेजी लाने में मदद करने के लिए किए गए प्रयासों से भी अवगत कराया गया।

बता दें कि भारत में विपक्ष की ओर से लगातार वैक्सीन की कमी को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सरकार ये बता रही है कि वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रायस जारी हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन उत्पादन को लेकर पूरा खाका देश को बताया है और यह आश्वासन दिया है कि इस साल के अंत तक देश के सभी नागरिकों को टीका लगा दिया जाएगा।

PM Modi reviews progress of COVID19 vaccination drive in the country



PM was briefed about the current availability of vaccines & roadmap for ramping it up. He was also apprised about the efforts undertaken to help various vaccine manufacturers ramp up production of vaccines: PMO pic.twitter.com/gVdbQH4gUo