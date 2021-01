करियप्पा ग्राउंड में पीएम मोदी बोले - एनसीसी के शौर्य का देश को इंतजार है

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली में देशभर से आए कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ हो या कोई अन्य आपदा, एनसीसी कैडेट्स देशवासियों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना अवधि के दौरान लाखों कैडेटों ने देश भर में प्रशासन और लोगों के साथ कंधा मिलाकर काम किया। एनसीसी कैडेट्स का यह भाव सराहनीय है।

Govt has made efforts to see that the role of NCC is further expanded. To strengthen the security network in the border and coastal areas, the participation of NCC is being boosted: PM Narendra Modi at NCC Rally at Cariappa Ground in Delhi pic.twitter.com/jUFLd2ui2l