PM Modi बोले - डिजिटल लेनदेन से लगी कालेधन पर रोक

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नैसकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। लीडरशिप सम्मेलन में शामिल लोगों से उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौर में भी भारत ने आर्थिक वृद्धि हासिल की। जबकि कोविड-19 संक्रमण की वजह से हर क्षेत्र प्रभावित हुआ।

At a time when every sector was affected due to Corona, you achieved a 2% growth. It's commendable if India's IT industry adds 4 bn dollars to its revenue at a time when suspicions of de-growth were being cast: PM at NASSCOM Technology & Leadership Forum, via video conferencing