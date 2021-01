PM Modi  बोले - अभी तक हाउसिंग सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया गया, अब गरीबों को मिलेंगे आरामदेह मकान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज से छह स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत गरीबों के लिए आवास नई तकनीक से तैयार किए जाएंगे। ये घर जल्द बनेंगे और आरामदेह होंगे। भूकंपरोधी होने के साथ सभी आधारभूत सुविधाओं से कनेक्टेड होंगे। इससे हाउसिंग प्रोजेक्ट को नई दिशा मिलेंगी।

These six projects will give a new direction to housing projects in the country. It has strengthened cooperative federalism: PM Narendra Modi at the launch of Light House Projects across six states pic.twitter.com/vhED3qrKbU