FICCI की बैठक में पीएम मोदी बोले - अर्थव्यवस्था के आंकड़े हौसला बढ़ाने वाले, भारत में हुआ रिकॉर्ड विदेशी निवेश

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिक्की की 93वीं बैठक का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रेरित भारत और उद्योगपतियों की भूमिका पर सभी से विचार साझा करते हुए कहा कि कोरोना संकट से हमने बहुत कुछ सीखा है। संकट के इस दौर में भी भारत लोकल के लिए वोकल हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था के आंकड़े हौसला बढ़ाने वाले हैं। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश हुआ। हर नागरिक आतम्निर्भर भारत के लिए काम कर रहा है। कोरोना संकट से हमने बहुत कुछ सीखा है। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम जारी हैं।

By December, the situation has changed. We have answers as well as a roadmap. The economic indicators today are encouraging. The things learnt by the nation at the time of crisis have further strengthened the resolutions of future: PM addresses the 93rd Annual Convention of FICCI https://t.co/pPva7Sr5hZ