PM Modi बोले :  चुनौतियों से ज्यादा अहम खुद का मकसद होना चाहिए, संकट में भी अवसरों की कमी नहीं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज आप लोग ऐसे समय में औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं कि जब कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। यह एक ऐसा दौर है जब कोरोना संकट के साथ उद्यमिता और रोजगार के विकास के कई अवसर उभरकर सामने आए हैं।

Today, you are entering the industry at a time when due to the pandemic, major changes are taking place in the energy sector of the world. At this time,there are many opportunities for growth of entrepreneurship & employment: PM at convocation of Pt Deendayal Petroleum University https://t.co/DO2JmrFW5w pic.twitter.com/7WmAXnKoiV