PM Modi बोले - जल्द शुरू होगा सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और इस मुहिम में सफल हुए। वैक्सीन इजाद करने के लिए उन्होंने सभी वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि कोरोना शोध के काम को नई पीढ़ी से साझा करें।

We have to ensure that there is not only global demand but also global acceptance of 'Make in India' products. We have to strengthen brand India on the basis of quality and credibility: pm modi during the inaugural address at National Metrology Conclave, via video conferencing pic.twitter.com/MsjBJu9TH5