पीएम मोदी ने वैक्सीन विकसित करने वाली टीमों से की बात, वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रित करने के लिए वैक्सीन विकसित करने और निर्माण प्रक्रिया से जुड़ी 3 टीमों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में जिनोवा बायोफार्म फर्माश्यूटिक्लस लिमिटेड पुणे, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद और Dr रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटैड हैदराबाद के वैक्सीन निर्माण से जुड़े लोग शामिल हुए। इस बात की जानकारी पीएमओ ने दी है।

The PM appreciated the efforts being taken by the scientists in these companies to come out with a vaccine solution to tackle COVID-19. The potential of various platforms for vaccine development was also discussed: Prime Minister's Office (PMO) https://t.co/s8dSUPupw4