PM Modi आज रात क्लाइमेट एंबिशन समिट को करेंगे संबोधित, सदस्य देशों से कर सकते हैं इस बात की अपील

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात पेरिस समझौते की पांचवीं वर्षगांठ पर क्लाइमेट एंबिशन समिट 2020 को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी देशों से सहयोग की अपील करेंगे।

PM Narendra Modi will be addressing the Climate Ambition Summit 2020 tonight, on the fifth anniversary of the Paris Agreement. UN, UK and France co-hosting the summit in partnership with Chile and Italy. UN Secretary-General, UK PM and French President to also address the Summit. pic.twitter.com/SbS6nmcO1q