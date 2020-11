PM Modi आज सोनभद्र और मिर्जापुर को देंगे सौगात, RDWSP की रखेंगे आधारशिला

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस मकसद दोनों जिलों के हर परिवार को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना है। ताकि इस क्षेत्र के लोग बेहतरी की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा सकें।

Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of rural drinking water supply projects in Mirzapur & Sonbhadra districts of Uttar Pradesh at 11:30 AM today via video conferencing. pic.twitter.com/FiT41a4fyB