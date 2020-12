PM Modi आज 100वीं किसान रेल को दिखाएंगे हरी झंडी, महाराष्ट्र और बंगाल के बीच चलेगी ये ट्रेन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाने वाली 100वीं किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रवाना करेंगे। मल्टी कमोडिटी ट्रेन सेवा में फूलगोभी, शिमला मिर्च, गोभी, ड्रमस्टिक, मिर्च, प्याज जैसी सब्जियां होंगी। इस लाभ अंगूर, संतरा, अनार, केला और कस्टर्ड सेब जैसे फलों का उत्पादन करने वाले किसान और कारोबारियों को भी मिलेगा।

