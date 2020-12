पीएम मोदी ने वियतनाम को बताया सशक्त भागीदार, सात नए समझौतों पर हस्ताक्षर

बीजिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वियतनाम के पीएम गुयेन जुआन फुच के संग ऑनलाइन वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। इस वर्चुअल सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वियतनाम,भारत की एक्ट ईजी पॉलिसी का अहम स्तंभ है। इसके साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र की योजनाओं का सशक्त भागीदार है।

Next year both of us will be members of UN Security Council. So significance of our cooperation in global context will increase. We will implement a Joint Vision Document 2021-23 which is a plan of action for bilateral engagement: PM Narendra Modi, at India-Vietnam Virtual Summit https://t.co/xV0YhYFeBQ