PM Modi 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे, शिक्षकों से मिले सुझाव साझा करेंगे

नई दिल्ली। उत्तम शिक्षा किसी भी समाज की बेहतरी के लिए सबसे अहम कारक होता है। समाज में शिक्षा का स्तर ही उसे दूसरों की तुलना में उच्च व आदर्श बनाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) शुक्रवार को नई शिक्षा नीति 2020 पर दो दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

At 11 AM tomorrow, 11th September, I would be addressing a conclave on 'School Education in 21st Century’ as a part of the National Education Policy 2020. https://t.co/poPg6apPCh