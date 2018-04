नई दिल्ली। देश भर में आज बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है। बुद्ध जयंति के नाम से भी प्रसिद्ध यह त्योहार बौद्ध अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन गौतम बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी हैं। पीएम मोदी ने इस अवसर पर दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बुद्ध जयंति 2018 सेलिब्रेशन का भी उद्घाटन किया।

#Bihar: Peace march taken out in Bodh Gaya by Buddhist monks on the occasion of #BuddhaPurnima. pic.twitter.com/E1Dyy5OPGM