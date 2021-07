National Doctors Day:  पीएम मोदी बोले - डॉक्टर्स ने कायम की मिसाल, लाखों लोगों का बचाया जीवन

नई दिल्ली। डॉक्टर्स डे के पर देशभर के डॉक्टरों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि डॉक्टरों ने पिछले डेढ़ सालों में मिसाल कायम की है। डॉक्टर कम्युनिटी ने देवदूत बनकर लोगों की जान बचाई है। कोरोना काल में डॉक्टरों ने खुद की जान की परवाह किए बगैर लाखों जीवन बचाए हैं। डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। इस दिशा में सरकार देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के काम में जुटी है। आप डॉक्टर्स की सेवा, आपका अनुभव 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' के हमारे संकल्प को अवश्य सिद्ध करेगा। हमारा देश कोरोना से भी जीतेगा और विकास के नए आयाम को भी हासिल करेगा।

डॉक्टर्स कम्युनिटी ने कोरोना महामारी से लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। इस समय भी डॅाक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में लगे हुए हैं। पीएम ने कहा कि भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए ) द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर साल एक जुलाई को देशभर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसी दिन देश के महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधानचंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। यह दिवस उन्हीं की याद में मनाया जाता है।

Today, when the country is fighting a major battle against COVID, our doctors have saved lakhs of lives.



Several doctors have even sacrificed themselves in their tireless efforts. I pay my tributes to all these souls.



