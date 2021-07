Kalyan Singh health Update: प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बताया अब कैसी है कल्याण सिंह की तबीयत

नई दिल्ली। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। उनका यूपी के लखनऊ स्थित संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में इलाज जारी है। कल्याण सिंह के निधन की अटकलों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि उन्होंने कल्याण सिंह के पोते से बात की और उनका हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने कल्याण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामना दी।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा, देशभर में अनगिनत लोग कल्याण सिंह जी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कल जेपी नड्डा जी, सीएम योगी आदित्यनाथ जी और अन्य ने उनसे अस्पताल में मुलाकात की। मैंने अभी उनके पोते से बात की और कल्याण सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आगे लिखा, मुझे यह जानकारी बेहद खुशी हुई कि जेपी नड्डा जी के साथ बातचीत में कल्याण जी ने मुझे याद किया। कल्याण जी के साथ बातचीत की मेरी भी कई यादें हैं। उनमें से कई यादें दोबारा ताजा हो गईं। उनसे बात कर हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है।

I was deeply touched to know that during his conversation with @JPNadda Ji, Kalyan Singh Ji remembered me. I also have many memories of my interactions with Kalyan Singh Ji. Several of those memories came back to life. Talking to him has always been a learning experience.