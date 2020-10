गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व CM केशुभाई पटेल को दी अंतिम श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंच चुके हैं। गुजरात पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने गांधीनगर में गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल को आखिरी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी ने केशुभाई पटेल के परिजनों को हिम्मत भी बढ़ाया।

Keshubhai Patel passed away yesterday.