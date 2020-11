12 वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल, पुतिन के निमंत्रण पर शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के निमंत्रण पर, पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 17 नवंबर को 'वैश्विक स्थिरता,साझा सुरक्षा और अभिनव विकास' विषय के तहत रूस द्वारा आयोजित 12 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएगी।

विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बार सम्मेलन की थीम 'वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास' रहेगी। गौरतलब है कि ब्रिक्स देशों के संगठन में पांच तेज गति से उभर रही अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं।

During the 12th Summit, held in the backdrop of the 75th Anniversary of UN & in the midst of the COVID-19 pandemic, leaders would be discussing intra-BRICS cooperation and key issues in the global context, including the reform of the multilateral system...: MEA https://t.co/Sa0u2cv5ea