नई दिल्‍ली। दिल्‍ली पुलिस और वकीलों के बीच जारी विवाद अब गंभीर रूप धारण कर चुका है। इस बीच पुलिस हेडक्‍वार्टर पर मंगलवार सुबह से पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन और उनकी मांग पर दिल्‍ली पुलिस कमिश्‍नर सामने आए।

उन्‍होंने प्रदर्शन में शामिल पुलिसकर्मियों से कहा कि आप लोग कानून के रखवाले हैं। आपको एक रखवाले की तरह ही वर्ताव करना चाहिए।

Delhi Commissioner of Police Amulya Patnaik: I appeal to all to maintain peace. It's trying time for us. We need to fulfill the responsibility of maintaining&assuring law&order.

It is expected from us that we the protectors of law will continue to assure law&order in the capital