Delhi NCR में जारी है प्रदूषण की मार, AQI 450 के पार

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। स्मॉग की वजह से सोमवार को आज भी विजिबिलिटी बहुत कम है। प्रदूषण की वजह से न केवल लोगों सांस लेने में परेशानी हो रही है बल्कि घर से बाहर नहीं निकलने वाले लोग भी आंखों में जलन से परेशान हैं।

Delhi: National capital continues to reel under pollution.



Air Quality Index (AQI) is at 484 in Anand Vihar, 470 in Mundka, 465 Okhla Phase 2 and 468 in Wazirpur, all in 'severe category', as per Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/XbqPNijpUv