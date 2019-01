प्रणब दा बोले- मैं आभार के साथ स्वीकार करता हूं सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किए जाने पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। गणतंत्र दिवस पर मीडिया से बात करते हुए प्रणब दा ने कहा कि मैं इस सम्मान को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस पल का आनंद ले रहा हूं। मैंने राष्ट्रपति का आभार जताया है और मीडिया के जरिए इस देश की पूरी जनता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

मुझे सेवा का मौका मिलता रहे: प्रणब मुखर्जी

पूर्व राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि मुझे लोगों की सेवा का मौका मिले। सबसे बड़ा सम्मान इस देश का नागरिक होना है। इसके लिए मैं सिटीजन मुखर्जी के रूप में आभार जताता हूं। उन्होंने कहा कि यह मैंने पहले भी कई बार कहा है और फिर से कह रहा हूं कि मैंने देश के लोगों को जितना दिया है, मुझे उससे कहीं ज्यादा इस महान देश के लोगों से मुझे मिला है।

Former President Dr Pranab Mukherjee: But at the same time, with all humility, I accept this honour. I have conveyed my appreciation by talking to the President of the Republic. https://t.co/UXiJe3z40x