राष्ट्रपति और पीएम ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, कहा - बापू के आदर्श लोगों को प्रेरित करते हैं

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा है कि उनके आदर्श लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। जबकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से उनके सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने की अपील की है।

