राष्ट्रपति और पीएम ने वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की, मोदी ने उन्हें देश को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला महान व्यक्ति बताया

नई दिल्ली। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी ने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक मजबूत और समृद्ध भारत बनाने के उनके प्रयासों को हमेशा याद रखा जाएगा।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays floral tribute to former PM Atal Bihari Vajpayee on his 96th birth anniversary pic.twitter.com/6dcJhfBWUL