कोरोना वैक्सीन के लिए मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत का जताया आभार, एक लाख डोज लेने वाला पहला देश बना

नई दिल्ली। मालदीव को भारत ने कोरोना वैक्सीन की एक लाख डोज दी है। इसे लेकर मालदीव के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि मालदीव कोविशिल्ड वैक्सीन की एक लाख खुराक के रूप में प्राप्त करने के लिए खुश है। मालदीव भारत से टीके प्राप्त करने वाले पहले देशों में से है।

हमेशा की तरह भारत किसी भी संकट में एक उत्तरदाता के रूप में हमारी तरफ से मजबूत और स्थिर खड़ा है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहाली सोलीह ने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार का व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भारत की सरकार और लोगों को इस सबसे उदार उपहार के लिए हमारा हार्दिक धन्यवाद।

Our heartfelt thanks to PM Narendra Modi , the government & people of India for this most generous gift: Maldives President Ibrahim Mohamed Solih https://t.co/Mm0lMfxxga