Privacy Matter : आईटी पर संसद की स्थायी समिति ने ट्विटर और फेसबुक को जारी की नोटिस

नई दिल्ली। एक तरफ वेब सीरीज तांडव को लेकर देशभर में बवाल जारी है तो दूसरी तरफ संसद की सूचना और प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने नोटिस जारी कर 21 जनवरी को फेसबुक और ट्विटर के अधिकारियों को तलब किया है। 21 जनवरी को व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति में बदलाव पर भी चर्चा होनी चाहिए। गुरुवार को वेब सीरीज तांडव को लेकर देशभर में जारी बवाल पर समिति विचार करेगी या नहीं, को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

Parliamentary standing committee on IT has summoned Facebook and Twitter officials on January 21st, change in WhatsApp privacy policy also to be discussed: Sources