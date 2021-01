Punjab : सीएम अमरिंदर सिंह को जान से मारने की धमकी देने पर केस दर्ज, साइबर सेल एक्टिव

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को जान से मारने की धमकी के मामले में मोहाली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मोहाली के एसपी सिटी ने बताया ऐसा करने वालों के लिए खिलाफ पंजाब के सीएम की हत्या के लिए दस लाख अमरीकी डॉलर की इनाम घोषित करने और एक गाइड मैप जारी करने का आरोप लगाया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506, 120बी, धारा 3, 4 और 5 के तहत दर्ज किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ डेफरेंट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस एक्ट, 1997 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

The poster was sighted on December 31. FIR has been registered under Sections 504, 506 & 120B of IPC and Sections 3, 4, 5 of Punjab Prevention of Defacement Property Ordinance Act, 1997: Mohali City SP (2/2) https://t.co/vSXt52Q751