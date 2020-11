Punjab: जालंधर के किसानों ने जलाई पराली, कहां-उनके पास कोई विकल्प नहीं

नई दिल्ली। लाख मना करने के बावजूद देश में कई जगहों पर किसान पराली जलाने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि पराली को जलाने के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं है।

जालंधर के फिल्लौर के पास किसानों ने पराली जलानी शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि इन्हें जलाने के सिवाय उनके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है।

किसानों का कहना है कि वे असहाय हैं, इस मामले में सरकार उनकी कोई मदद नहीं करती है। सरकार किसी तरह की सब्सिडी उन्हें नहीं देती है।

Punjab: Farmers near Jalandhar's Phillaur continue to burn stubble.



"We are helpless, we don't have any option. The government doesn't help us or provide any kind of subsidy," says a farmer